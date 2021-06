Κέρκυρα

Κέρκυρα - Βιασμός 12χρονου: Αυτός είναι ο κατηγορούμενος (εικόνες)

Στη δημοσιότητα φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας με εισαγγελική διάταξη

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 38χρονου, κατηγορούμενου για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση. Ο 38χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας.

Η δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26610 - 29180, 26610 - 29171 και 26610 -29173, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

