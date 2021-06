Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκροί οδηγοί μετά από σύγκρουση

Τα αυτοκίνημα που οδηγούσαν συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί να χάσουν τη ζωή τους.

Τροχαίο δυστύχημα στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα δύο άνδρες να βρουν τραγικό θάνατο.

Τα αυτοκίνημα που οδηγούσαν συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Σταύρου Βουτυρά, κοντά στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί των οχημάτων, ηλικίας περίπου 50 ετών, να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το πραγματοποίησε επιχείρηση απεγκλωβισμού των θυμάτων, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε και τους δύο νεκρούς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Αυτήν την ώρα παραμένει κλειστή η δυτική είσοδος της πόλης.

