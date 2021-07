Λακωνία

Φωτιά στην Μονεμβασιά

Στη μάχη της κατάσβεεσης και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην Μονεμβασιά.

Σύμωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Νικόλαος και καίει δασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 2 πετζετέλ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου του δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 2 PZL.

