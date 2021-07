Χαλκιδική

Χαλκιδική: Άντρας βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρός εντοπίστηκε λοουόμενος.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες το πρωί, ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων, από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

e-ΕΦΚΑ: 12 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Πέθανε η μικρή Αναστασία, ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αμφίβολος και για το Game 6 στην Ατλάντα