Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Κράτσα: ένας βοσκός ευθύνεται για την πυρκαγιά

Τι είπε η Περιφερειάρχης για το πρόβλημα που υπήρξε με τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων για την φωτιά στην Κεφαλονιά μίλησε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα.

Όπως είπε στην Ρίτσα Μπιζόγλη, όλες οι δυνάμεις έχουν ριχτεί στην μάχη με τις φλόγες, ενώ ανέφερε, σε ότι αφορά τα πτητικά μέσα πως «ειδοποίησαν ότι τα πρώτα μέσα που ξεκίνησαν είχαν κάποια βλάβη, ελπίζουμε έως το βράδυ να μπορέσουν τα εναέρια μέσα να κάνουν αυτό που όλοι ελπίζουμε».

«Με ενημέρωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από έναν βοσκό. Είναι τραγικά πράγματα αυτά να συμβαίνουν σήμερα», είπε η Ρόδη Κράτσα, λέγοντας ακόμη ότι έχουν εκκενωθεί δύο χωριά στην Κεφαλονιά.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κατέληξε λέγοντας ότι «οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την φωτιά, καθώς επικρατούν άνεμοι 4 μποφόρ».





