Κυκλάδες

Μύκονος: διαρρήκτες με “χρυσή λεία” (βίντεο - ντοκουμέντο)

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την δράση των μελών της σπείρας, που μέσα σε λίγους μήνες, αποκόμισε λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σε βίντεο- ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας, που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, έχει απαθανατιστεί ένα μέλος της σπείρας διαρρηκτών πολυτελών κατοικιών της Μυκόνου, φορώντας μαύρη κουκούλα να είναι έτοιμος να εισβάλει σε απομονωμένο σπίτι του νησιού.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Θάνος Κλωνόπουλος, συνολικά 39 βίλες είχε διαρρήξει, μέσα σε λίγους μήνες, η συμμορία της Μυκόνου, με τη λεία να έχει ξεπεράσει σε αξία τα 320.000 ευρώ.

Οι «φαντομάδες της Μυκόνου», δρούσαν με καλά οργανωμένο σχέδιο. Κυκλοφορούσαν μόνο τη νύχτα, αποκλειστικά και μόνο για να επιχειρήσουν να ληστέψουν. Διέσχιζαν χωματόδρομους και μπαινόβγαιναν από τα παράθυρα της τουαλέτας.

Την ημέρα διέμεναν ανά δύο άτομα, αποκλειστικά σε οικίες τις οποίες είχαν νοικιάσει, ενώ κάθε μέλος είχε το ρόλο του, με τον αρχηγό να έχει τη γενική εποπτεία και να συντονίζει όλες τις λεπτομέρειες.

Οι «θείοι», οι άνδρες με τις δύο ρόδες και ο «καφές»

Προκειμένου να μην εντοπίζονται, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις. Οι "θείοι" ήταν οι αστυνομικοί, νώ οι "άνδρες με τις δύο ρόδες" ήταν οι άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Με το "πάμε για καφέ", εννοούσαν την έναρξη της δράσης τους.

Ο Ηρακλής Ζησιμόπουλος, επιχειρηματίας της Μυκόνου είπε «γνωρίζαμε ότι υπάρχουν σπείρες, οι οποίες κλέβουν όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες, κλέβανε ρολόγια… (…) Όσο αυτοί συλλαμβάνονται, τόσο θα εμπεδώνεται το αίσθημα ασφαλείας».

Οι συλλήψεις που οδήγησαν στην εξάρθρωση της σπείρας, έγιναν σε Μύκονο και Αθήνα.