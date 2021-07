Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μάχη από το χάραμα με την πύρινη λαίλαπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική είναι η κατάσταση στην Κεφαλονιά, όπου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστών.

Ολονύχτια και τιτάνια ήταν η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες που έχουν περικυκλώσει χωριά της Κεφαλονιάς, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου. Η φωτιά εκτείνεται σε επτά μέτωπα.

Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις με 106 πυροσβέστες με 27 οχήματα και έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι εναέριες ρίψεις νερού.

Αργά το βράδυ εκκενώθηκαν τα χωριά Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι και Πάστρα, ενώ νωρίτερα είχαν εκκενωθεί τα χωριά Αγία Ειρήνη και Καπανδρίτι.

Σαν εξαιρετικά επείγουσα χαρακτήρισε την κατάσταση στην Κεφαλονιά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με SMS που έστειλε στους κατοίκους, μέσω του 112.

Ακόμα ενημέρωσε τους κατοίκους των χωριών Πάστρα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειος και κάτω Κατελειος Κεφαλονιάς, να είναι σε ετοιμότητα όλο το βράδυ και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

Φωτογραφία: kefaloniapress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Προολυμπιακό Τουρνουά: Η Ελλάδα στον τελικό με νίκη επί της Τουρκίας

Φωτιές: πολύ υψηλός κίνδυνος την Κυριακή (χάρτης)

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες την Κυριακή