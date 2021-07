Ηράκλειο

Κρήτη: Θρίλερ με ανθρώπινο κρανίο σε παραλία

Συναγερμός σε ΕΛΑΣ και Λιμενικό για το μακάβριο εύρημα στην Ντία. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.



Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία και στο Λιμενικό της Κρήτη για ανθρώπινο κρανίο που εντοπίστηκε στην περιοχή Ντία.

Στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες, μεταβαίνει ιατροδικαστής προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία.

Οι πρώτες πληροφορίες επισημαίνουν πως το ανθρώπινο κρανίο εντόπισαν επισκέπτες του νησιού την Κυριακή και ενημέρωσαν τις Αρχές.

