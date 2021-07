Κυκλάδες

Φωτιά στην Άνδρο (εικόνες)

Η περιοχή που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά είναι δύσβατη.



Φωτιά έχει ξεσπάσει στο νησί της Άνδρου και συγκεκριμένα στην περιοχή Ζαγορά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η φωτιά εντοπίζεται σε χαράδρα και βρίσκεται αυτή την ώρα υπό μερικό έλεγχο.

Αν και ενεργοποιήθηκε άμεσα το πυροσβεστικό σώμα του νησιού, η περιοχή που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά είναι δύσβατη, ως εκ τούτου κινούνται προς το μέτωπο της πυρκαγιάς, δύο αεροσκάφη, στην προσπάθεια κατάσβεσής της.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη έως τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χιόνα του δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας.

Επίσης, φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πεντέλη. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η εστία της οποίας βρίσκεται στα όρια του Διονύσου, πλησίον του Γερμανικού Νεκροταφείου, επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος επιχεορούν δύο ελικόπτερα

Εν τω μεταξύ, διάσπαρτες εστίες φωτιάς προκάλεσαν κεραυνοί που έπεσαν κατά την διάρκεια κακοκαιρίας στην περιοχή του δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί τόπου έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν και εθελοντές πυροσβέστες.

