Φωτιά στην Ελασσόνα

Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι της Τρίτης, για φωτιά που ξέσπασε στην Ελασσόνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η πυρκαγιά καίει δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση (πουρνάρια) ανάμεσα στον Ευαγγελισμό και το Αγιονέρ.

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Δ.Ε. Ελασσόνας Θεσσαλίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2021

