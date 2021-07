Φθιώτιδα

Λαμία - Περσέας: Ο γάτος που κατάφερε να περπατήσει ξανά με τεχνητά πόδια (βίντεο)

Ο γάτος είχε χάσει τα τρία από τα τέσσερα πόδια του, καθώς ασυνείδητος τον πυροβόλησε με αεροβόλο.



Τον λένε Περσέα και έζησε τη φρίκη, τον πόνο και τον ακρωτηριασμό από ανθρώπινο χέρι. Ο μικρούλης γάτος όμως τα κατάφερε και κρατήθηκε στη ζωή, παρά τα βαριά χειρουργεία και την σοβαρή κατάσταση του, χάρη στον Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας και τους πολλούς ακόμη ανθρώπους που τον βοήθησαν.



Εκτός της μεγάλης περιπέτειας που πέρασε με το κόψιμο των ποδιών του, βρέθηκε ότι ήταν και πυροβολημένος από αεροβόλο όπλο στο δεξί πίσω πόδι. Στις 13-3-2020, ο Περσέας βρέθηκε στην οδό Καρπενησίου στη Λαμία με κομμένα τα 3 από τα 4 πόδια του.

Περπατάει πλέον με τέσσερα πόδια (3 πρόσθετα μέλη και το ένα φυσικό), χωρίς καμιά άλλη βοήθεια. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας: ”Το θαύμα επιτέλους ολοκληρώθηκε. Θαυμάστε τον Περσέα, τον αδέσποτο γάτο που στις 13-3-2020 βρέθηκε στην οδό Καρπενησίου στη Λαμία με κομμένα τα 3 από τα 4 πόδια του, να περπατάει πλέον με τέσσερα πόδια, χωρίς καμιά άλλη βοήθεια.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γιατρό του κ. Σοφία Ζώη και την Κτηνιατρική Κλινική Λάρισας, όπως και στον κ. Χάρη Κολιό και την εταιρία bio3dvet, για το μεγάλο ιατρικό επίτευγμα. Οταν η φιλοζωία συνεργάζεται με την επιστήμη τότε ΝΑΙ τα θαύματα γίνονται!”

