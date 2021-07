Σέρρες

Σέρρες: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης

Πότε χάθηκαν τα ίχνη της 17χρονης κοπέλας. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές η εξαφάνιση της 17χρονης Ραφαηλίας Α. στις Σέρρες, καθώς όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Στις 7/7/2021, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την πόλη Σερρών, η Ραφαηλία Α., 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ραφαηλίας Α και προχώρησε σήμερα, 8/7/2021, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ραφαηλία Α έχει ύψος 1.60 μ., είναι εύσωμη, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε μαύρη μακριά φούστα, γκρι φανελάκι και καφέ παντόφλες.

"Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση", καταλήγει η ανακοίνωση.

