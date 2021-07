Έβρος

Μεγάλη φωτιά στον Έβρο - Εκκενώθηκε η Λευκίμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη "μάχη" με τις φλόγες.

Στην εκκένωση του οικισμού της Λευκίμης του Δήμου Σουφλίου, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, σε συνεργασία με την πυροσβεστική και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, «η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στο βόρειο τμήμα του οικισμού».

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, σε πευκοδάσος, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, με τη συνδρομή και μηχανημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Γκάφα της ΕΛ.ΑΣ.: Η κοκαΐνη ήταν... στόκος

Euro 2020: ο μεγάλος τελικός Ιταλία – Αγγλία στον ΑΝΤ1