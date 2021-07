Λάρισα

Λάρισα: ξεψύχησε στην άσφαλτο

Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση ΙΧ με τρακτέρ.

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό άνδρα, 65 ετών, σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Υπέρειας-Ψυχικού του Δήμου Κιλελέρ.

Το περιστατικό συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα.

Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας και έναν ακόμη τραυματία, σε σοβαρή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

