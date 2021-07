Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιά στη Σιθωνία

Καίγεται δάσος στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Φωτιά εκδηλώθηκε στη Σιθωνία Χαλκιδικής το μεσημέρι της Κυριακή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι φλόγες καίνε δασική έκταση στην περιοχή Νικήτη. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχαιρένουν το έργο των πυροσβεστών.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Nικήτη Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2021

Πέντε περιοχές στο “κόκκινο” την Κυριακή

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κυριακή σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για την Κυριακή

