Δωδεκανήσα

Οι τουρίστες κάνουν “παζάρια” ακόμα και για το… νερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύνηθες φαινόμενο τα “παζάρια” στην τουριστική αγορά της Ρόδου

Με… παζάρια, από τα σουβενίρ μέχρι τα κοσμήματα και από το φαγητό μέχρι το παγωτό κινείται η αγορά της Ρόδου αφού οι επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους αυτή την περίοδο στο νησί, προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξοικονομήσουν χρήματα.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της «δημοκρατικής», στην Παλιά Πόλη αλλά και σε περιοχές με τουριστικά καταστήματα εκτός πόλης, τα παζάρια είναι σύνηθες φαινόμενο ακόμα και για σουβενίρ με κόστος 1 ευρώ!

Ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου δήλωσε στη «δ» πως δεν έχει περάσει μέρα χωρίς παζάρια όχι μόνο για τα ακριβά κοσμήματα αλλά ακόμα και για τα βραχιολάκια των 5 ευρώ!

«Μόλις χθες, ήρθε τουρίστας στο μαγαζί και μου ζήτησε να του κάνω έκπτωση σε ένα χρυσό δακτυλίδι που ήθελε να κάνει δώρο στη σύζυγό του και να του το αφήσω από 340 ευρώ… 50! Του εξήγησα ότι αυτό δεν γίνεται και επέμενε, διότι όπως είπε, ούτε εκείνος στην πατρίδα του (Γαλλία) ούτε εμείς στην Ελλάδα έχουμε χρήματα λόγω κορονοϊού και θα πρέπει να τα βρούμε κάπου στη μέση. Η μέση λύση προφανώς δεν ήταν τα 50 ευρώ, η καλύτερη τιμή που του είπα πως μπορώ να κάνω είναι από 340 στα 300 ευρώ, κάτι που φυσικά δεν δέχθηκε και προτίμησε να αγοράσει ένα ασημένιο κόσμημα στα 50 ευρώ που ήταν αποφασισμένος να διαθέσει από την αρχή. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα, από τα δεκάδες περιστατικά που καθημερινά καλούμαστε να διαχειριστούμε. Το αίτημα για καλύτερη τιμή είναι πάντα στο τραπέζι, όμως τα παζάρια στα οποία επιδίδονται πολλοί επισκέπτες, αγγίζουν τα όρια του παραλόγου», λέει ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου που λειτουργεί εντός κεντρικού ξενοδοχείου σημειώνοντας ότι παρότι είχε εναποθέσει ελπίδες φέτος για να καλύψει την μαύρη τρύπα στα οικονομικά που δημιουργήθηκε από πέρυσι, τελικά μάλλον η… μαύρη τρύπα θα μεγαλώσει κι άλλο.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μετέφερε στη «δ» ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ εκτός πόλεως είναι πως οι διερχόμενοι επισκέπτες, κάνουν παζάρια ακόμα και για ένα μπουκαλάκι νερό! Όπως είπε, συγκρίνουν τις τιμές του μίνι μάρκετ με αυτές των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να κάνουν παζάρια και να ζητούν να αγοράσουν το νερό στα 35 και στα 30 λεπτά, αντί για 50 λεπτά του ευρώ. Σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, όπως λέει είναι τα παζάρια και για το παγωτό! Ειδικά οικογένειες με μικρά παιδιά, πολλές φορές ζητούν το πιο φθηνό παγωτό κι ακόμα και εκεί ζητούν εκπτώσεις. Όπως λέει ο ιδιοκτήτης, στα 30 χρόνια που λειτουργεί το κατάστημα, είναι η πρώτη φορά που βιώνει αυτές τις καταστάσεις σε αυτό το εύρος. Ακόμα και πέρυσι όπως λέει, ήταν καλύτερα τα πράγματα (!) καθώς ο κορονοϊός δεν είχε «χτυπήσει» σε αυτό το βαθμό το εισόδημα όχι μόνον των επισκεπτών αλλά και των ντόπιων. «Από πέρυσι και οι ντόπιοι ξεκίνησαν να αγοράζουν καρπούζι σε φέτες, που κάποτε αυτό το λέγαμε ως ανέκδοτο… Τώρα δεν είναι ανέκδοτο, τώρα βλέπεις και τους Ροδίτες να ζητούν από τα μικρά μαγαζιά κυρίως, να τους κόψουν το καρπούζι στη μέση! Για τα παζάρια μην το συζητάτε, οι τουρίστες μας… βγάζουν την πίστη. Ο Ροδίτης, μπορεί να ζητάει βερεσέ αλλά παζάρια δεν κάνει. Οι τουρίστες φέτος είναι πιο “σφιχτοί” από πέρυσι. Ισως γιατί ο κορονοϊός χτύπησε και το πορτοφόλι τους, όπως έγινε κι εδώ. Όταν παίρνουν ένα αναψυκτικό δύο άτομα και το μοιράζουν μέσα στον καύσωνα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω», λέει ο ιδιοκτήτης στη «δ», ο οποίος επισήμανε ότι από πέρυσι το μίνι μάρκετ, συντηρεί και την οικογένειά του γιου του ο οποίος ως ξενοδοχοϋπάλληλος έμεινε χωρίς δουλειά και φέτος ακόμα δεν έχει πρόσληψη στα χέρια του. «Εμείς επειδή δεν είμαστε στα μαγαζιά που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, δεν πήραμε κανένα επίδομα. Δυστυχώς όμως όλο το χειμώνα και ανοικτά που ήμασταν, ήταν σαν να ήμασταν κλειστά. Υπήρχαν μέρες που κλείναμε χωρίς είσπραξη. Οι οφειλές όμως στον ΕΦΚΑ και στη ΔΕΗ τρέχουν κανονικά αλλά δεν έχω να ξεχρεώσω… Δίνω ό,τι μπορώ. Αντε το μαγαζί να βγάλει τα πάγια έξοδά του, όταν ο τουρίστας ζητά παζάρια ακόμα και στο μπουκαλάκι με το νερό ή όταν ο Ροδίτης ζητά βερεσέ. Γίνεται; Δεν γίνεται», λέει…

Το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου βαδίζει ήδη προς το τέλος του και οι ελπίδες λιγοστεύουν για μια σεζόν καλύτερη από την περσινή. Ο μεγαλύτερος φόβος των καταστηματαρχών αλλά και των εργαζομένων είναι να μην εξελιχθεί εισπρακτικά χειρότερη από την περσινή!

Στην Παλιά Πόλη αλλά και στη Λίνδο, τις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές της Ρόδου τα έσοδα καταγράφουν «βουτιά» ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, ενώ κι εκεί πλέον τα παζάρια τείνουν να γίνουν μέρος της καθημερινότητας.

Στα παζάρια, εκτός από τα δερμάτινα, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ έχουν μπει ακόμα και τα φαγητά και τα γλυκά (!) με πολλούς από τους ιδιοκτήτες να… ενδίδουν προκειμένου τουλάχιστον, να εξασφαλίσουν την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ή έστω μέρος αυτών.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 46χρονος

Πολάκης: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός καταπατά την ελευθερία

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)