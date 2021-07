Ρεθύμνου

Μυλοπόταμος: τρεις φυτείες χασίς βρήκαν οι αστυνομικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, συστήματα ποτισμού κια ελπίδες για μεγάλη συγκομιδή είχαν οι δράστες, αλλά...

(εικόνα αρχείου)

Σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκαν τρεις φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, με συνολικά 96 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούμενα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Σύμφωνα με στοιχεία και την κατάλληλη αξιοποίησή τους οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης συντονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από μικτές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, τρεις φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, όπου καλλιεργούντο επιμελώς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνολικά τα 96 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3 μέτρων στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Φιλιώ Πυργάκη

Κορονοϊός: ο Γέροντας Εφραίμ βγήκε από το νοσοκομείο

Ρόδος: σύλληψη άνδρα για απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του