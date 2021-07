Κυκλάδες

Φολέγανδρος: Έγκλημα “βλέπουν” οι Αρχές πίσω από τον θάνατο της 26χρονης

Ποια στοιχεία εντόπισαν οι Αρχές στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς. Εντοπίσθηκε ο φίλος της.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ που εκτυλίσσεται στη Φολέγανδρο, με τον θάνατο της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Η κοπέλα βρέθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς. Ο φίλος της άτυχης 26χρονης κοπέλας βρέθηκε ζωντανός και πλέον όλοι περιμένουν να ρίξει φως στο πως βρήκε θάνατο η νεαρή Γαρυφαλλιά.

Ωστόσο τα τελευταία στοχεία που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές δείχνουν ότι πρόκειται για έγκλημα, μετά τον εντοπισμό προσωπικού αντικειμένου της κοπέλας και κηλίδων αίματος.

Αποκαλύπτικά τα νέα ευρύματα

Τα νέα ευρήματα κάνουν τους Λιμενικούς να πιστεύουν ότι βρίσκονται μπροστά σε στυγερό έγκλημα.

Στην παραλία που γράφτηκε ο επίλογος στη ζωή της 26χρονης, βρέθηκε σπασμένο το κολιέ που φορούσε στο λαιμό της. Πολύ κοντά το ένα της σκουλαρίκι και πιο κάτω κηλίδες αίματος, που πιθανότατα προέρχονται από τα χτυπήματα που δέχθηκε η κοπέλα.

Λιμενικοί και αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, θεωρούν πως η κοπέλα δολοφονήθηκε σε κάποιο σημείο της παραλίας και στη συνέχεια ο δράστης ή οι δράστες πέταξαν τη σορό της στη θάλασσα.

