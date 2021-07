Κυκλάδες

Φολέγανδρος: Εντοπίστηκε ζωντανός ο φίλος της άτυχης 26χρονης

Ο 30χρονος είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Νέα εξέλιξη στο θρίλερ που έχει αναστατώσει τη Φολέγανδρο τις τελευταίες ώρες. Ο φίλος της άτυχης 26χρονης κοπέλας βρέθηκε ζωντανός και πλέον όλοι περιμένουν να ρίξει φως στο θάνατο της νεαρής Γαρυφαλλιά.

Ο 30χρονος άνδρας, που είχε πάει μαζί με την 26χρονη στη Φολέγανδρο και έκαναν ελεύθερο κάμπινγκ στο νησί, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς σε βραχώδη περιοχή στην περιοχή Λυγαριά εκεί όπου εντοπίστηκε νεκρή και η άτυχη κοπέλα.

Οι Αρχές δυσκολεύτηκαν να τον προσεγγίσουν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 30χρονος είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Τελικά, κατόρθωσαν να τον πλησιάσουν και πλέον μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού το μεσημέρι της Παρασκευής και από εκείνη την ώρα ο 30χρονος σύντροφός της αναζητούνταν σε όλο το νησί και μάλιστα οι αρχές είχαν μοιράσει τη φωτογραφία του σε περίπτωση που κάποιος τον δει.

Όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν την ΕΛ.ΑΣ. στην εκτίμηση ότι ο θάνατος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς ήταν εγκληματική ενέργεια.

