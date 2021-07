Κέρκυρα

Τραγωδία στην Κέρκυρα: πτώση γυναίκας στο κενό (εικόνες)

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της πέφτοντας από ύψος 15 μέτρων, σε πλακόστρωτο, σε περιοχή δίπλα από το Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας.

Θανάσιμα τραυματίστηκε μία μεσήλικη γυναίκα που έπεσε, νωρίς το μεσημέρι, από ύψος 15 μέτρων, σε πλακόστρωτο, σε περιοχή δίπλα από το Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας, πάνω από τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ.

Η σορός της άτυχης γυναίκας συλλέχθηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

"Φως" στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να δώσουν τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη τα στοιχεία της.

Ωστόσο, η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε ένα παγκάκι από άντρες της Αστυνομίας.

Οι λουόμενοι που βρισκόταν εκεί δηλώνουν σοκαρισμένοι από το συμβάν και αναμένεται να δώσουν πληροφορίες για το πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Φωτό: corfutvnews.gr

