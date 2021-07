Θεσσαλονίκη

Φωτιές: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου

Κλειστό από αύριο το πρωί το Σέιχ Σου λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί αύριο και για 24 ώρες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου. Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης θα «κλείσει» κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη, Βούλας Πατουλίδου, καθώς -σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας- η πόλη περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, σταματούν προσωρινά οι εργασίες καθαρισμού εντός του δάσους μέχρι το πέρας της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Το έργο καθαρισμού ξεκίνησε από τον Ιούνιο και θα συνεχιστεί μέχρι τον Αύγουστο, για να καθαρίσει όλο το δάσος από υλικά δασοκομίας προηγουμένων ετών, καθώς επίσης και από ό,τι άλλο υπάρχει, όπως απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, ώστε να μην υφίσταται πρόβλημα πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη τοποθετήσει μηχανήματα έργου σε καίρια σημεία, ώστε να βοηθήσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιας πυρκαγιάς. Οι δε εθελοντικές οργανώσεις, που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και τις δράσεις για τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατά την αντιπυρική περίοδο του 2021, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση ραντάρ πυροπροστασίας, σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάμπη Στεργιάδη, «προχωρά η διαδικασία, έτσι ώστε μετά τον καθαρισμό (του δάσους) να τοποθετηθεί. Είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός. Έχουν τελειώσει με τις προσφορές, και αναμένουν αν υπάρχουν ενστάσεις. Αν κλείσουμε με τις ενστάσεις, τελειώνοντας τον καθαρισμό μετά θα προχωρήσει και η τοποθέτησή του».

