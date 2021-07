Χίος

Σεισμός στις Οινούσσες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Οινούσσες από το σεισμό.

Ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 4:20, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 46 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά των Οινουσσών.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 230 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Αθήνας.