Καρδίτσα: Νεκρός 12χρονος σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία με θύμα ένα μικρό παιδί σημειώθηκε στην Καρδίτσα.

Ένα παιδί 12 ετών ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι, στον οικισμό Μαύρικα των αθιγγάνων στην Καρδίτσα.

Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, δηλώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας η εξαφάνιση του παιδιού, όμως λίγο αργότερα, κάτοικοι του οικισμού εντόπισαν το παιδί στο αρδευτικό κανάλι και το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο ήδη είχαν φθάσει διασώστες από την Π.Υ. Καρδίτσας και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που προσπάθησαν να επαναφέρουν το 12χρονο αγόρι.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το τραγικό συμβάν έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή από το Α.Τ. Καρδίτσας.

