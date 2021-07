Κορινθία

Μεγάλη φωτιά στο Καλέντζι Κορινθίας (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Καλέντζι Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικων δυνάμεων συνδράμουν υδροφορες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

