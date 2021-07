Κορινθία

Καλέντζι Κορινθίας: μαίνεται η φωτιά - σύλληψη άνδρα για εμπρησμό (εικόνες)

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο πύρινο μέτωπο. Χειροπέδες σε έναν άνδρα που θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στην περιοχή Καλέντζι Κορινθίας.

Στο σημείο επιχειρούν 147 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 28 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικων δυνάμεων συνδράμουν υδροφορες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Y. Κορίνθου, συνελήφθη ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια στην αγροτοδασική έκταση, όπου ξέσπασε η φωτιά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

