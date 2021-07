Χανιά

Χανιά: 19χρονος με νοητική στέρηση καταγγέλλει ότι ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πατέρα του

Σοκ προκαλεί υπόθεση υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας. Στα χέρια των Αρχών ο πατέρας. Ανοίγει έρευνα και για τρίτο άτομο που φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά το θύμα όταν ήταν ακόμη ανήλικο.



Άλλη μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από τα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ένα αγόρι 19 ετών, με νοητική στέρηση έπεσε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και ξυλοδαρμού από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ο πατέρας του βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών οι οποίες αναζητούν μαρτυρίες από κατοίκους για την υπόθεση και ενδεχομένως για άλλα περιστατικά κακοποίησης του αγοριού, καθώς το 2017 το ίδιο το παιδί όντας ανήλικο τότε είχε καταγγείλει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από κάποιον χωριανό του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί.



Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ξυλοδαρμού και κακοποιητικών συμπεριφορών από τον πατέρα του ενώ φαίνεται να ανοίγει η έρευνα για πιθανές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τρίτο άτομο.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξουν οι μαρτυρίες που θα συγκεντρώσουν οι αρχές.

Πηγή: flashnews.gr

