Καβάλα

Καβάλα: Οδύνη στο “τελευταίο αντίο” στον μοτοσικλετιστή

Θρήνος για τον νεαρό πατέρα που σκοτώθηκε στο τραγικό τροχαίο έξω από νυχτερινό κέντρο.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Το τελευταίο αντίο σε κλίμα οδύνης είπαν φίλοι και συγγενείς στον 32χρονο μοτοσικλετιστή από την Καβάλα και στα άλλα δύο θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε έξω από νυχτερινό κέντρο.

Φίλοι και συγγενείς οδήγησαν τον 32χρονο στην τελευταία του κατοικία. Τραγική φιγούρα η σύζυγος του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ο 32χρονος φαίνεται να αγωνίζεται στον τελευταίο του αγώνα. Για χάρη του γιου του που θα τον βάφτιζε σε λίγες ημέρες σκεφτόταν να εγκαταλείψει το dragster για να μην κινδυνεύει.

Στα Κυργια της Δράμας κηδεύτηκαν και τα άλλα δύο θύματα του πολύνεκρου τροχαίου, η 60χρονη γυναίκα και ο 39χρονος γιος της, που ήταν καλεσμένοι στον ματωμένο γάμο.

Στο νοσοκομείο της Καβάλας συνεχίζουν να νοσηλεύονται άλλοι τρεις άνθρωποι που τραυματίστηκαν όταν η μηχανή έπεσε πάνω τους. Όλοι έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

«Η κατάστασή τους επαναλαμβάνω πριν από μία ώρα που μιλήσαμε τους γιατρούς μας Η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο διοικητής νοσοκομείου Καβάλας, Ντίνος Κλειτσιωτης.

Τα τραύματά τους θα επουλωθούν οι μνήμες όμως των τραγικών στιγμών που έζησαν θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό τους.

