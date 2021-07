Κυκλάδες

Άνδρος: Μετωπική αυτοκινήτου με ανήλικους (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με το σύνολο των επιβαινόντων να είναι νέοι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών ανήλικοι.

Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Άνδρο, με τους επιβαίνοντες στα δύο αυτοκίνητα να είναι από 14 έως 27 ετών.

Το τροχαίο έγινε στις 3 τα ξημερώματα, όταν όχημα το οποίο κινείτο προς το Μπατσί, από το Γαύριο, επιχείρησε να προσπεράσει προπορευόμενο. Την ίδια στιγμή, το δεύτερο όχημα με αντίθετη κατεύθυνση, από το Μπατσί προς το Γαύριο, βγήκε από επαρχιακό δρόμο και τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά ,χωρίς καν να ανακόψουν ταχύτητα.

Τα δύο οχήματα μετατράπηκαν σε σωρό από λαμαρίνες και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, χρειάστηκαν περίπου μιάμιση ώρα για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Τρεις από τους επτά επιβαίνοντες είναι σοβαρά τραυματισμένοι, ενώ μία 25χρονη απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και δίνεται μάχη για τη ζωή των νέων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, ένας από τους δύο ανήλικους έχει διασωληνωθεί.

Οι ντόπιοι χαρακτήρισαν το συμβάν ως «το τροχαίο της δεκαετίας».

Πληροφορίες – εικόνες: enandro.gr

