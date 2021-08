Δωδεκανήσα

Ρόδος: Άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του

Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Ιαλυσού κατόπιν αναφοράς περιοίκων και του ΕΚΑΒ για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή Βουνάρα της Ιαλυσού με θύμα μία 36χρονη υπήκοο Αλβανίας και δράστη τον 47χρονο ημεδαπό σύζυγό της.

Ο τελευταίος, που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για όμοια αδικήματα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες περι ώραν 23.30 του Σαββάτου μαχαίρωσε τη σύζυγό του και μητέρα των ανηλίκων παιδιών του στα πόδια, στα χέρια και στον λαιμό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή στάθηκε η απόφαση της γυναίκας να χωρίσουν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

