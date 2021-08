Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μαχαίρωσε τη γυναίκα του επειδή του ζήτησε να χωρίσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στον εισαγγελέα ο 47χρονος.



Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου θα παραπεμφθεί αύριο στην μία το μεσημέρι ένας 47χρονος από την Αλβανία που διαμένει στην κοινότητα Ιαλυσού, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε αρκετές φορές την 36χρονη σύζυγό του όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Το περιστατικό, που ευτυχώς δεν κατέληξε σε νέα τραγωδία, σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Ιαλυσού.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην Αστυνομία οι γείτονες, στο σπίτι ξέσπασε άγριος καυγάς λίγο πριν τις 12 το βράδυ μεταξύ του ανδρόγυνου. Η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, όταν ο 47χρονος έβγαλε στιλέτο και άρχισε να την απειλεί. Οι φωνές της, τον έκαναν να σταματήσει προσωρινά και να φύγει με τη μοτοσικλέτα του, όπως επέστρεψε ξανά λίγη ώρα αργότερα. Η 36χρονη άρχισε και πάλι να καλεί σε βοήθεια όταν ο σύζυγός της άρχισε να την τραυματίζει με το στιλέτο που κρατούσε, στο λαιμό, την κοιλιά και τα χέρια.

Οι γείτονες ευτυχώς ειδοποίησαν ξανά την Αστυνομία και στο σημείο έφθασε η ομάδα της ΟΠΚΕ όπου μέσα σε ελάχιστα λεπτά τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου έγινε συρραφή των τραυμάτων της και αποχώρησε. Ο 47χρονος κρατείται για να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα Ρόδου αύριο το μεσημέρι.

Την έρευνα στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει αναλάβει το Αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: “Λουκέτο” σε γνωστό beach restaurant

Κορονοϊός - Κικίλιας: Επιστρατεύουμε κινητές μονάδες για τον εμβολιασμό στα ξενοδοχεία

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά κάνναβης (εικόνες)