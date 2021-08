Έβρος

Φωτιά στο Σουφλί

Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σουφλί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, καίει δασική έκταστη στην περιοχή Κοτρωνιά.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέεριες δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν ξεπερνούν τα τρία μποφόρ.

