Φωτιά στην Εύβοια: Εκκένωση οικισμών

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή κοντά στην Λίμνη της Εύβοιας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο πύρινο μέτωπο.

Την εντολή να εκκενωθεί ο οικισμός Ρετσινόλακκος που είναι κοντά στη Λίμνη της Εύβοιας και ο οικισμός Κοκκίνη όπου υπάρχουν κατασκηνώσεις έδωσαν οι πυροσβέστες μετά τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή και η οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε οικισμούς.

Οι εντολές των πυροσβεστών έχουν προληπτικό χαρακτήρα έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για κατοίκους και παραθεριστές πού βρίσκονται εκεί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί είδαν τις φλόγες να περνούν τις πρώτες ζώνες άμυνας και να κατευθύνονται προς τους οικισμούς και για αυτό έδωσαν την εντολή για εκκένωση.

Ήδη στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από την Εύβοια όσο και από γειτονικούς νομούς καθώς κρίνεται ότι η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη.

Η περιοχή είναι δασώδης, οι άνεμοι ισχυροί και οι συνθήκες είναι ιδανικές για την επέκταση της φωτιάς ακόμη και μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Εξάλλου, σύμφωνα με τους αρμόδιους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η κινητοποίηση των δυνάμεων που υπήρξε για τη φωτιά στα Κριεζά έφερε αποτέλεσμα που μέσα σε λίγα λεπτά μπόρεσαν να ελέγξουν την κατάσταση και πλέον η φωτιά δεν εμπνέει κίνδυνο αλλά οι προσπάθειες συνεχίζονται.

Όλες οι δυνάμεις αρχίζουν και συγκεντρώνονται στη Λίμνη της Εύβοιας όπου η φωτιά έχει επικίνδυνες διαστάσεις.

