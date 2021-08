Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Εκκενώνεται η Ηράκλεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιοχή που είχε καεί το 2007 παραδόθηκε και πάλι στις φλόγες, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μία νέα φωτιά στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Ηράκλεια, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ από την Πυροσβεστική δόθηκε εντολή για την προληπτική εκκένωση της ομώνυμης κοινότητας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συντρέχουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, η πυρκαγιά είναι σε δασική έκταση, αναγεννημένη από τις πυρκαγιές του 2007

Προηγουμένως οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στις Καυκανιές, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία. Εκεί, είχαν επιχειρήσει 46 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα.



Πληροφορίες, φωτογραφία: patrisnews.gr, ilialive.gr

Βιντεο: Facebook/Alex Georgakopoulos

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη – Καραμανλής: Άμεση καταγραφή των ζημιών

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Βελτιωμένη και αποκαρδιωτική η εικόνα της πυρκαγιάς (εικόνες)

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά