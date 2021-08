Μεσσηνία

Φωτιά και στην Μεσσηνία - Εκκενώνονται περιοχές

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Μέλπεια. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στάλθηκε του 112 για εκκένωση περιοχών.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέλπεια, του δήμου Οιχαλίας, στη Μεσσηνία.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ έχουν ζητηθεί ενισχύσεις από εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέλπεια του δήμου Οιχαλίας στη Μεσσηνία. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2021

Μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Μοναστηράκι και Αγίους Θεοδώρους να εκκενώσουν προς Αγριλόβουνο από Διαβολίτσι, λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Μοναστηράκι ή στους Αγίους Θεοδώρους εκκενώστε τώρα προς Αγριλόβουνο από Διαβολίτσι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Λίγο αργότερα, δόθηκε εντολή εκκένωσης και άλλων οικισμών.

