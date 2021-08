Ηλεία

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Αναζωπύρωση στο πύρινο μέτωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες δυνάνεις και εναέρια μέσα για να κρατηθεί η φωτιά μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο.



Αναζωπυρώσεις της φωτιάς γύρω από την Αρχαία Ολυμπία αντιμετωπίζουν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, προσθέτοντας ότι «η κυριότερη αναζωπύρωση σημειώθηκε πίσω από τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, αλλά επιχείρησαν άμεσα τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά οχήματα».

Παράλληλα, τόνισε ότι «το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων βοηθούν οι αντιπυρικές ζώνες που έχουν διανοιχθεί».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «από νωρίς σήμερα το πρωί έχει ενισχυθεί η ένταση των ανέμων, αν και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις κάτι τέτοιο αναμενόταν να συμβεί μετά τις 10:00 το πρωί».

Για αναζωπύρωση της φωτιάς στην Αρχαία Ολυμπία έκανε λόγο η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ωστόσο, τόνισε ότι δεν απειλεί τις εγκαταστάσεις του αρχαιολογικού χώρου. Η κ. Μενδώνη σημείωσε ότι δόθηκε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να αποφευχθεί η καταστροφή.





Πέντε εναέρια μέσα ξεκίνησαν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας στην Αρχαία Ολυμπία, δίνοντας, μαζί με τις ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τη μάχη για να μην φθάσει η φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο και τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις αποτελούνται από 174 πυροσβέστες με 52 οχήματα και εννέα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και η ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ακόμη, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)

Καιρός: καύσωνας με 45άρια και συννεφιά την Πέμπτη

Φωτιά στη Ρόδο: Άρχισε η καταγραφή των ζημιών - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες