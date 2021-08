Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Η στιγμή που χτύπησαν οι καμπάνες και πέρασαν οι φλόγες στην Αγία Άννα (εικόνες)

Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μαντουδίου.



Μετά από 20 οικισμούς, πλέον κάηκαν επίσης η Αγία Άννα, η Κεράμεια, η Παλαιόβρυση. Έχουν καεί εκατοντάδες σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης σε δραματικό τόνο.



Το χειρότερο σενάριο έγινε πραγματικότητα στη Βόρεια Εύβοια καθώς οι φλόγες από το τεράστιο πύρινο μέτωπο πέρασαν και στην Αγία Άννα μέχρι τη παραλία που βρίσκονται κατασκηνώσεις και κάμπινγκ όπου χιλιάδες κάτοικοι - παραθεριστές αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από στεριά οδικώς και από θάλασσα με ιδιωτικά και λιμενικά σκάφη καθώς εστάλη μήνυμα από το 112 να εκκενωθεί ολόκληρη η περιοχή. Μάλιστα κάποιοι παρέμειναν να προστατεύσουν την περιουσία τους και υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους.





Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Ο άνεμος είναι νοτιοδυτικός με αποτέλεσμα η φωτιά να φτάνει μέχρι το κύμα.

Εκατοντάδες ήταν οι οδηγοί που τηλεφωνούσαν συνεχώς στο EviaZoom.gr, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των Οινοφύτων, καθώς έκλεισε η Εθνική Οδός νωρίς βράδυ της Πέμπτης (05-08-2021) λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στις Αφίδνες.



Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία από νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (05-08-2021) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Αφίδνες.

Πηγή: eviazoom.gr