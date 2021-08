Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Χωριά περικυκλωμένα από τις φλόγες

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Εύβοια. Δοκιμάζονται Ελληνικά, Βασιλικά, Ψαροπούλι. Σε απόγνωση οι κάτοικοι.

Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστών, η οποία συνεχίζεται, στα πύρινα μέτωπα που καίνε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας με τις εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές.

Κυκλωμένο από τις φλόγες είναι αυτή την ώρα το χωριό Ελληνικά. Πυροσβέστες και κάτοικοι, που έχουν απομείνει εκεί μετά την εκκένωση του, κάνουν απελπισμένες προσπάθειες να σώσουν ό,τι μπορούν.

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους και τους παραθεριστές συγκεντρώθηκαν στην παραλία του Αγίου Νικολάου για να αναχωρήσουν με πλοία, μιας και η θάλασσα είναι η μοναδική διέξοδος.

Στα Βασιλικά η φωτιά μπήκε μέσα στην πόλη, καθώς οι τεράστιες φλόγες και το θερμικό φορτίο εμπόδισαν τα πυροσβεστικά οχήματα που ήταν παραταγμένα από το απόγευμα να τη σταματήσουν.

Δραματκή έκκληση, μέσω ΑΝΤ1, του Δημάρχου Ιστιαίας, ώστε να αποσταλούν περισσότερα εναέρια μέσα στην περιοχή, ενώ έκανε λόγο για ημέρα ολοκαυτώματος στην περιοχή.

Ξεπερνά τα 6 χλμ το μέτωπο που φτάνει στη γραμμή Γαλατσώνα- Γερακίου- Γούβες και έχει πλησιάσει περισσότερο στο χωριό Γούβες καίγοντας πευκόφυτη περιοχή. Πρόκειται για μέτωπο που έφυγε από το χωριό Αγδίνες και κινήθηκε βόρεια, ενώ στις Αγδίνες ένα άλλο μέτωπο αναζωπυρώθηκε και απειλεί τα πρώτα σπίτια.

Από την περιοχή του Βουτά η φωτιά προχώρησε βόρεια, πέρασε την Μονοκαρυά. Οι πυροσβέστες με τη βοήθεια και χωματουργικών μηχανημάτων προσπαθούν να τη σταματήσουν σε ένα ρέμα που υπάρχει βόρεια του χωριού για να μην περάσει στο χωριό Αβγάρια.

Άλλο ένα μέτωπο κινείται προς την ίδια κατεύθυνση από το χωριό Μηλιά από νωρίς το απόγευμα. Στο χωριό Καματριαδες χτύπησαν οι καμπάνες από τους κατοίκους που έχουν απομείνει εκεί. Βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν προς το χωριό τους αφού εκεί συγκλίνουν δύο μέτωπα. Το ένα κινήθηκε από το Κυπαρίσσι και το δεύτερο από το χωριό Σήμια.

Στο νότιο τμήμα η κατάσταση είναι εφιαλτική. Η φωτιά ανεξέλεγκτα προχώρα να ξεπεράσει το Καντήλι και να βρεθεί σε ένα συμπαγές πευκοδάσος και ο κίνδυνος είναι, σύμφωνα και με πρωινή δήλωση του περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, «αν η φωτιά περάσει το Καντήλι τότε θα σταματήσει τα Πολιτικά».

Αρχικά οι άνεμοι οδηγούσαν τη φωτιά προς τη θάλασσα. Από τις 3:00 τα ξημερώματα, όμως, έχουν αντίθετη πορεία με συνέπεια το μέτωπό της φωτιάς να τρέχει και πάλι προς τα Καλύβια και το Τρούπι. Τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός και στο χωριό Δαφνούσα που είναι στο ενδιάμεσο της απόστασης από το Τρούπι μέχρι το Προκόπι. Ωστόσο όμως η φωτιά απέχει αρκετά ακόμη και όλοι ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να την συγκρατήσουν.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής «το θετικό είναι ότι οι άνεμοι δεν είναι ισχυροί και ούτε πιέζουν προς το παρόν τη φωτιά να κινηθεί νότια σε συμπαγή πευκόφυτη περιοχή». Ολόκληρη η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα με αποτλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τις επικοινωνίες.

