Φωτιά στην Εύβοια: εκτός ελέγχου τα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Διαδοχικές οι εκκενώσεις οικισμών. Ένα τεράστιο μέτωπο κατευθύνεται στην Γαλατσώνα.

Ένα τεράστιο μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται το απόγευμα της Κυριακής στην Γαλατσώνα και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το χωριό. Ένα άλλο πύρινο μέτωπο έφτασε στις Γούβες σε μία πορεία που οδηγεί στο Αρτεμίσιο, το Πευκί και τη θάλασσα.

Η κατάσταση στο Πευκί έχει πάρει δραματικές διαστάσεις, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει λίγα μέτρα από την παραλία όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι κάτοικοι έτοιμοι να αποχωρήσουν, αφού προηγουμένως έκαψαν στο πέρασμα τους πολλά σπίτια.

Εξίσου δύσκολη είναι και η κατάσταση στις Γούβες, όπου η αλλαγή διεύθυνσης των ανέμων, έφερε τη φωτιά μέσα στο χωριό, όπου σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες.

Λίγο μακρύτερα και από την άλλη πλευρά του νησιού, η φωτιά κινείται κατευθείαν προς τους Καματριάδες και τους Γαλατσάδες - και αν περάσει από αυτά τα δύο κομβικά σημεία, πλέον θα βρεθεί πάνω από την Αιδηψό.

Στο νότιο τμήμα, οι υποστηρικτικές ομάδες πυροπροστασίας που έχουν φτάσει στη χώρα μας από την Ουκρανία και την Ρουμανία και εργάζονται νυχθημερόν, ελέγχουν την κατάσταση στο χωριό Τρούπι, όσο και λίγο πιο βόρεια, στα Καλύβια και στο Σπαθάρι. Στη συγκεκριμένη περιοχή βοηθούν και οι άνεμοι, με συνέπεια να μην προβλέπεται προς το παρόν επέκταση της φωτιάς προς νότο.

Στην Εύβοια λόγω της φοράς του ανέμου, του καπνού και της περιορισμένης ορατότητας, η προσπάθεια των χειριστών και των 17 εναέριων μέσων (οχτώ σε κάθε έξοδο συν ένα Beriev) επικεντρώνεται σε στοχευμένες προσβολές της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, είπε στην ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών ο Νίκος Χαρδαλιάς και τόνισε ότι τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν σοβαρές αντιξοότητες και κινδύνους όταν επιχειρούν σε μεγάλα πύρινα μέτωπα, όπως αυτό της Εύβοιας. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να δυσκολέψουν ή και να καταστήσουν αδύνατο το έργο τους.

Εξηγώντας ανέφερε πως η χαμηλή ορατότητα, οι ισχυρότατες αναταράξεις, τα ρεύματα και το μικροκλίμα της περιοχής δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες. Όπως είπε, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια ρίψεις: να έχει διασφαλιστεί το πώς θα πάνε, πώς θα ρίξουν και κυρίως πώς θα φύγουν. «Αν έστω και μία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρείται, δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση ρίψεων».

Μάχη με τις φλόγες και εκκενώσεις οικισμών

Τα χωριά Γαλατσώνα, Ελληνικά και Αγριοβότανο έχουν κυκλώσει τα πύρινα μέτωπα στη Β. Εύβοια, ενώ μέσω του 112 δόθηκε εντολή εκκένωσης σε Γούβες, Αρτεμίσιο, Καστρί, Βουλίκι και Πευκί και συστήνουν στους πολίτες να κατευθυνθούν προς την Ιστιαία.

Λίγο πριν δόθηκε μία μεγάλη μάχη που ξεκίνησε από τις 2:00 τα ξημερώματα για να σωθούν τα Βασιλικά. Εκτός από τους πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί δεκάδες εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή και την Αθήνα.

Ιδιαίτερα ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις με ανθρώπους και μέσα. Όμως το οδικό δίκτυο σε ένα μεγάλο μέρος του δεν επιτρέπει τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων, είτε γιατί διέρχονται μέτωπα της φωτιάς, είτε γιατί έχουν πέσει κολώνες της ΔΕΗ, κορμοί ή καλώδια.

Οι επιχειρήσεις από τους πυροσβέστες συνεχείς, όμως ελάχιστα τα αποτελέσματα καθώς επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. «Δεν τελειώνουν τα μέτωπα. Όλα τα χωριά είναι ένα μέτωπο. Αλλού επεκτείνεται η φωτιά αλλού έχουμε αναζωπυρώσεις. Δεν παλεύεται η φωτιά με τις μπουλντόζες. Χρειάζονται να έρθουν άμεσα εναέρια μέσα που ζητάμε» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για την πολιτική προστασία στο δήμο Ιστιαίας Αιδηψού Άγγελος Μισιρλής, ενώ προσπαθούν με χωματουργικά μηχανήματα θα δημιουργήσουν μία ζώνη προστασίας στο χωριό Καματριάδες από τα μεσάνυχτα.

Το μέτωπο από Γαλατσώνα, Γερακιού και Γούβες έχει ξεπεράσει πλέον τα 8 χιλιόμετρα συνεχίζει και επεκτείνεται προς Αγριοβότανο σε ό,τι αφορά την πλευρά του Αιγαίου και προς Αβγάρια προς την πλευρά της Ιστιαίας.

Ήδη μπαίνουν σε κίνδυνο και τα χωριά Γούβες, Αρτεμίσιο, Καστρί, Βουλίκι και Πευκί που διατάχτηκε η εκκένωση τους. Μοναδική διέξοδος πλέον η θάλασσα. «Να έλθουν όλα τα εναέρια μέσα τώρα στη Βόρεια Εύβοια. Αλλιώς δεν τελειώνει… Δεν φτάνουν μόνο τα μηνύματα» δηλώνει ο δήμαρχος Ιστιαίας Γιάννης Κοντζιάς, καθώς η εικόνα και οι προτεραιότητες αλλάζουν κάθε στιγμή.

Μήνυμα στάλθηκε μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας, της Αιδηψού, των Λουτρών Αιδηψού να κλείσουν όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή Ιστιαίας, Αιδηψού, Λουτρών Αιδηψού κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Την ίδια ώρα μεγάλες αναζωπυρώσεις εμφανίζονται στη Μηλιά, τις Αγδίνες και Τσαπουρνιά.

Στο νότιο τμήμα τις τελευταίες ώρες υπάρχει αναζωπύρωση στο Τρούπι. Παρόμοια κατάσταση στα Καλύβια, ενώ η μάχη που δόθηκε για να μην περάσει η φωτιά το Καντήλι μέχρι στιγμής αποδίδει και οι φλόγες δεν έχουν περάσει μέσα στο συμπαγές πευκοδάσος.





