Σέρρες: Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 20χρονου

Για τα μάτια μιας κοπέλας το άγριο φονικό με θύμα έναν 20χρονο και δράστη έναν συνομιλικό του.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Άνω Καμήλας των Σερρών ύστερα από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 20χρονου με δράστη έναν συνομιλικό του, ο οποίος τον μαχαίρωσε στην καρδιά τα ξημερωμένα της Τρίτης.

Ερωτική αντιζηλία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από το στυγερό έγκλημα. Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν πως ο 21χρονος δράστης μαχαίρωσε σκοτώνοντας τον 20χρονο μετά από λογομαχία που είχαν επειδή το θύμα είχε συνάψει σχέση με την πρώην κοπέλα του δράστη.

Μετά το φονικό ο δράστης εξαφανίστηκε και μέχρι τώρα αναζητείται από τις αρχές.

Ωστόσο, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αστυνομικές αρχές και το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη, με έρευνες σε σπίτια συγγενών του στην Άνω Καμήλα και στο Λιβαδοχώρι, αλλά και σε υπαίθρια σημεία όπου μπορεί να κρύβεται.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που ήταν παρόντες στο φονικό και σχηματίζουν δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων σε βάρος του δράστη.

