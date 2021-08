Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Πολλές οι αναζωπυρώσεις

Με δεξαμενόπλοιο μεταφέρουν νερό για τα πυροσβεστικά.

Αναζωπυρώσεις στην παραλιακή ζώνη από την Αγία Άννα μέχρι και το Αγριοβότανο απασχολούν τους πυροσβέστες στη φωτιά της Βόρειας Εύβοιας.

Συγκεκριμένα συνεχείς αναζωπυρώσεις και μάλιστα επικίνδυνες έχουμε στο Αγριοβότανο, στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο, το Ψαροπούλι και τα Βασιλικά, ενώ μικρότερες υπάρχουν στην Παναγία Ντινιούς, στον οικισμό Αθηνά στο Ασμήνι, στους Γαλατσάδες, την Αβγαριά και τους Καματριάδες.

Ιδιαίτερα στους Καματριάδες δίδεται μία μεγάλη μάχη από χθες για να σταματήσουν τις φλόγες σε μια απόκρημνη περιοχή να μην προχωρήσουν μέσα στο δάσος δρυός που ονομάζεται "Τελέθριο" γιατί από κει οι φλόγες θα καταλήξουν στην Αιδηψό και τους Ωρεούς.

Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, από πολύ νωρίς το πρωί πετάνε συνεχώς και τα εναέρια μέσα σε περιοχές που έχουν ανάγκη για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Την ίδια ώρα, όμως, πολλοί από τους κρουνούς στα χωριά από την Αγία Άννα μέχρι το Αγριοβότανο δεν βγάζουν πλέον νερό λόγω της βλάβης στην ηλεκτροδότηση. Γι’ αυτό δόθηκε εντολή και ένα δεξαμενόπλοιο έκανε την εμφάνισή του στην παραλία Ψαροπούλι μεταφέροντας νερό για να μπορέσει να τροφοδοτήσει τις υδροφόρες και αυτές με τη σειρά τους να γεμίσουν τα πυροσβεστικά.

Τέλος, εκατοντάδες στρατιώτες από το Στρατό και την Αεροπορία έφτασαν λίγο πριν το μεσημέρι και ήδη έχουν κατευθυνθεί σε διάφορες περιοχές για να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες.

