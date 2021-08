Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 16χρονος επιβάτης δικύκλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρα σύγκρουση δύο δικύκλων σε επρχιακή οδό.

Φριχτό θάνατο βρήκε 16χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Προφήτη-Σχολαρίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν συγκρούστηκαν δύο δίκυκλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί (19 και 21 χρονών) και ο 16χρονος, που επέβαινε στο μοτοποδήλατο.

Οι τραυματίες οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου ο 16χρονος κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ιπποκράτειο Πολιτεία: “χάθηκαν οι “ζωές” μας, μαζί με τα καμένα σπίτια” (βίντεο)

Φωτιά στην Εύβοια: η μεγαλύτερη φωτιά όλων των εποχών στην Ελλάδα (βίντεο)

Μέσι: “τρέλα” στο Παρίσι για την “χρυσή μεταγραφή” (βίντεο)