Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς (εικόνες)

Δύο νέοι άνδρες και μια γυναίκα έχασαν την ζωή τους στην άσφαλτο, ενώ τραυματίστηκαν και αρκετοί άλλοι επιβάτες των οχημάτων.

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στην παλιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας στο ύψος της Λυδίας.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το ένα αυτοκίνητο οδηγούσε μια 64χρονη και το άλλο ένας 25χρονος, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί από τα οχήματα τους, όπως και ένας 22χρονος που επέβαινε στο αυτοκίνητο του νεαρού οδηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών, από τα αυτοκίνητα ανασύρθηκαν και τρεις τραυματίες, που διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μια κινητή μονάδα από τη Θεσσαλονίκη, ένα ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ Σερρών που έχει τη βάση του στο Ροδολίβος και δυνάμεις της πυροσβεστικής που προχώρησαν σε μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών και επιβατών.

