Αρκαδία

Φωτιά στην Αρκαδία: Μεγάλη αναζωπύρωση, εντολή εκκένωσης οικισμού

Νέος συναγερμός στην περιοχή. Η φωτιά έχει φτάσει στα σπίτια.

Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς που καίει στην Αρκαδία έχει σημειωθεί στο Νεοχώρι και δόθηκε εντολή εκκένωσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες το χωριό απειλείται με τους πυροσβέστες να δίνουν πραγματική μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά η οποία σύμφωνα με αναφορές έχει φτάσει κοντά στα σπίτια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί αποθήκες.

Στο σημείο επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Ο αέρας είναι αρκετά δυνατός και όπως αναφέρει ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου, αρχιπύραρχος Θανάσης Κολυβήρας, «μέσα στο πουθενά ανάβουν μικροεστίες».

Στις δασικές πυρκαγιές της Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας και της Γορτυνίας Αρκαδίας επιχειρούν 678 πυροσβέστες με 30 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 218 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, συγκεκριμένα από την Τσεχία 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, από το Ηνωμένο Βασίλειο 21 πυροσβέστες, από τη Γαλλία 200 πυροσβέστες με 59 οχήματα, από τη Γερμανία 57 πυροσβέστες με 18 οχήματα και από την Αυστρία 39 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ στην περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Επίσης, για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

