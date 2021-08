Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στις Πετριές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά μαίνεται κοντά σε οικισμό αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει εισήγηση για εκκένωση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετριές στη Νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά μαίνεται κοντά σε οικισμό αλλά προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες και δεν έχει γίνει εισήγηση για εκκένωση.

Όλα αυτά την ώρα που ξεπερνά τα 500.000 στρέμματα η καμένη έκταση στην Βόρεια Εύβοια σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δορυφορικών Καταγραφών EFFIS.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΧΕΠΑ: Έπαιζε μπουζούκι ενώ υποβαλλόταν σε επέμβαση στον εγκέφαλο (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή έπεσε σε γκρεμό

Σολωμός Σολωμού: Σαν σήμερα η δολοφονία του από Τούρκους