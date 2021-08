Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: το “ευχαριστώ” των κατοίκων στους ξένους πυροσβέστες (βίντεο)

Ευγνωμοσύνη στην Γαλατσώνα για την δράση των πυροσβεστών από την Σερβία. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο αρχηγός της αποστολής της Πολωνίας. Μεγάλη η συμβολή της διεθνούς βοήθειας στην κατάσβεση.​

Σ’ ένα χαρτόνι στην είσοδο της Γαλατσώνας της Εύβοιας, οι κάτοικοι έγραψαν «Σας ευχαριστούμε Σέρβοι πυροσβέστες», βάζοντας και τη σημαία τους δείχνοντας τους την ευγνωμοσύνη τους που σώθηκε το χωριό τους από το ολοκαύτωμα...

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλατσώνας, Γιώργος Παυλίδης, «έπεσαν μέσα στην φωτιά και δεν λογάριασαν τίποτα, σαν να ήταν τα δικά τους σπίτια. Ήταν πολύ μεγάλη η βοήθεια τους».

Πυροσβέστης της αποστολής της Σερβίας δήλωσε «θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς (ενν. τους κατοίκους) και τους Έλληνες πυροσβέστες, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να ξέρετε ότι η φιλία μας έγινε πιο δυνατή».

Οι Σέρβοι, κρατώντας την ελληνική σημαία δίπλα στη δική τους, με καμάρι μιλούν για τη φιλία και την συνεργασία των δυο λαών...

«Στο δάσος η ''μάχη'' ήταν δυνατή και δύσκολη, αλλά εμείς παλέψαμε και νικήσαμε. Όλοι μας είμαστε χαρούμενοι γιατί βοηθήσαμε τους Έλληνες φίλους μας», σημειώνει ο Σέρβος πυροσβέστης.

Ουκρανοί και Πολωνοί παραμένουν στην Εύβοια

Στα βουνά και τα χωριά της βόρειας Εύβοιας παραμένουν και οι Ουκρανοί πυροσβέστες που με την τεχνογνωσία τους, επί ατέλειωτες ώρες ρίχτηκαν στη μάχη με τη φωτιά. Εκατό Ουκρανοί πυροσβέστες βοήθησαν, ώστε να σωθούν πολλά ελληνικά δάση τις τελευταίες έξι ημέρες.

Στον Πύργο Ωραιών το πρωί της Παρασκευής συναντήθηκαν όλες οι ξένες αποστολές με τους Έλληνες πυροσβέστες μοιράζοντας τους τη μπλούζα των Ελλήνων πυροσβεστών με το εθνόσημο μας ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Πυροσβέστης από την αποστολή της Πολωνίας δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως «όταν φτάσαμε εδώ καταλάβαμε ότι η δουλειά δεν είναι εύκολη και θα έπρεπε να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους μας για αυτές τις ειδικές καταστάσεις. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη φωτιά και να μην καεί η περιοχή».

