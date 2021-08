Εύβοια

Εύβοια: Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα

Η άτυχη γυναίκα παραθέριζε στους Αγίους Αποστόλους Αλιβερίου

Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα μια 65χρονη στους Αγίους Αποστόλους Αλιβερίου, στην Εύβοια. Η άτυχη γυναίκα, που παραθέριζε στην περιοχή, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το τραγικό περιστατικό, όπως μεταδίδει το eviathema.gr, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Γιατρός με την συμβολή ντόπιων προσπάθησαν να επαναφέρουν την 65χρονη έως ότου σπεύσει ασθενοφόρο.

Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου όπου, απλώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

