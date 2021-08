Σέρρες

Έγκλημα στις Σέρρες: Μαρτυρίες-σοκ για την άγρια δολοφονία (βίντεο)

Η κοπέλα του θύματος, καταγγέλλει τον 21χρονο δράστη για βιασμό.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ένα αίτημα στα social media, ένας καβγάς που οδήγησε στο πένθος μια οικογένεια στην Άνω Καμήλα Σερρών. Δράστης ένας 21χρονος και θύμα ένας 20χρονος. Μάρτυρες περιέγραψαν στην Αστυνομία όσα φέρονται να έγιναν στην πλατεία του χωριού:

«Σε κάποια φάση άκουσα τον (θύμα) να ρωτάει τον (δράστη) “δηλαδή έχεις μαχαίρι πάνω σου;” και τότε ο (δράστης) έβγαλε από την πίσω πλευρά του παντελονιού του, ένα μαχαίρι αρκετά μεγάλο. Ο (θύμα) το πήρε από τα χέρια του (δράστη) και με δύναμη το πέταξε κάτω στο έδαφος».

Ακολούθησε λογομαχία μεταξύ των δύο νεαρών και καβγάς σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες: «Κάποια στιγμή ο (δράστης) κατάφερε να ξεφύγει από μια λαβή που του είχε κάνει ο (θύμα) και κατευθύνθηκε απευθείας προς το μαχαίρι. Αφού το πήρε στα χέρια του, πήγε προς το μέρος του και τον μαχαίρωσε απευθείας στο ύψος της καρδιάς. Τότε ο (δράστης) του φώναζε “ψόφα! ψόφα!”».

«Δεν είχε ο εντολέας μου ανθρωποκτόνο πρόθεση. Αντιθέτως τον απέφευγε. Απλά το θύμα ήθελες εξηγήσεις γι’ αυτό το follow και αυτό το συμβάν στοίχησε μια ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Βασίλης Νουλέζας.

Σοκ προκαλούν όμως και τα όσα φέρεται να υποστηρίζει η κοπέλα του θύματος. Καταγγέλλει ότι ο δράστης της δολοφονίας, μετά την διακοπή της σχέσης τους, εξαγριώθηκε και την βίασε.

Ο προφυλακισμένος 21χρονος, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται τις καταγγελίες περί βιασμού, αλλά και ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης έχει μεταφερθεί ήδη στη φυλακή.

