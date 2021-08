Ηράκλειο

Εργατικό δυστύχημα στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο από το πλοίο που εργαζόταν σε νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ένας 33χρονος άνδρας από την Ινδία που τα ξημερώματα της Τρίτης μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Βενιζέλειο από το πλοίο που εργαζόταν στους Καλούς Λιμένες.

Ο άτυχος ναυτικός κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα κατά την διάρκεια εργασιών με αποτέλεσμα να κληθεί ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Εκεί έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού δεν κατάφερε να τις ανακτήσει με αποτέλεσμα να φύγει από την ζωή.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: τρόμος, εκκενώσεις και απόγνωση

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: Δεν κάνω το εμβόλιο, μέχρι να γίνει υποχρεωτικό

Φωτιά στην Κερατέα: σε ύφεση το πύρινο μέτωπο