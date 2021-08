Κυκλάδες

Μύκονος: συνελήφθη ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς

Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση επιχειρηματία, ενώ είχε προηγηθεί τα ξημερώματα επιχείρηση με μπουλντόζα του δήμου που γκρέμισε κατασκευές.

Στη σύλληψη του δημάρχου Μυκόνου, Κωνσταντίνου Κουκά, προκειμένου να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, προσχώρησε η αστυνομία στην περιοχή Καλό Λιβάδι, μετά από μήνυση επιχειρηματία της περιοχής

Σύμφωνα με τοπικές ιστοσελίδες, τις τελευταίες ημέρες πολίτες διαμαρτύρονταν για φράχτες και φοίνικες που -όπως καταγγέλλουν- είχε τοποθετήσει επιχειρηματίας από το Καλό Λιβάδι, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στην παραλία.

Η δημοτική Αρχή, σύμφωνα με το MykonosVoice, είχε δώσει πενθήμερη προθεσμία στον επιχειρηματία ώστε να διορθώσει τα κακώς κείμενα.

Η προθεσμία, όμως, τα ξημερώματα παρήλθε και λίγο μετά τις 03:00 μπουλντόζα του δήμου Μυκόνου, παρουσία του δημάρχου και αντιδημάρχων, εμφανίστηκε στο σημείο και γκρέμισε τις κατασκευές.

