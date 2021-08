Αχαΐα

Αιγιάλεια: Φωτιά στο Σαλμενίκο

Άμεση η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης στο Σαλμενίκο Αιγιαλείας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χωράφια και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 16 άνδρες, 8 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα. Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

